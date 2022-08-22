Військові також розповіли, що завдали 2 ударів авіацією по опорному пункту, скупчення живої сили, озброєння та техніки в районах Бурханівки та Олександрівки.

Українські військові підсилили вогневий контроль Каховського мосту. Таким чином російським окупантам буде значно важче ним користуватися, адже він стане для військ росії постійною пасткою.

Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь". Відео опубліковано на Facebook-сторінці.

Як зазначили у командуванні, українським військовослужбовцям вдалося відкоригувати пропускну спроможність мосту.

"У рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль та відкориговано пропускну спроможність Каховського мосту", – сказано у зведенні ОК "Південь".

Військові також розповіли, що завдали 2 ударів авіацією по опорному пункту, скупчення живої сили, озброєння та техніки в районах Бурханівки та Олександрівки.



Згідно з підтвердженими даними, 21 серпня армія РФ на Півдні України втратила: 20 військових, одну корпусну самохідну гармату типу Гіацинт-С, одну самохідну гаубицю Мста-С, дві пускові установки С-300, одну станцію радіолокації підсвічування і наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів Небо-М, дві буксировані міномети 120-го калібру та три одиниці броньованої техніки.

Нагадаємо, що сталося на аеродромі "Бельбек" під окупованим Севастополем.

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