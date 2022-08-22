Зокрема, до зустрічі зі збройними силами України почали готуватись в окупованому Севастополі. Про це повідомив гауляйтер Михайло Розвожаєв у телеграм каналі.

"Оскільки в нас ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів", - написав посібник окупантів.

Він додав, що дав доручення своїм підлеглим розмістити в місті покажчики з інформацією про розташування бомбосховищ, а також промаркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі від укриттів.

Гауляйтер запевнив, що тимчасово окупований Севастополь знаходиться "під надійним захистом".

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Зазначимо, 18 серпня на військовому аеродромі Бельбек під Севастополем пролунала серія вибухів.