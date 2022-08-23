Олексій Данілов наголосив, що росіяни на анексованому Кримському півострові думали, що перебувають під захистом, що виявилося неправдою.

Уся територія України буде звільнена від окупантів, а на росію чекає інша доля - у майбутньому вона розпадеться. Українці на власні очі побачать розпад росії протягом найближчих 5-7 років.

Такий прогноз озвучив 24 каналу секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Данілов підкреслив, що те, що відбувається в Криму, навіть у жахах не снилося нікому з оточення путіна. Росіяни думали, що перебувають під захистом, що виявилося неправдою.

Окупований Крим раніше зовсім вважали "червоною лінією", називаючи неприпустимим знищення Кримського мосту. Зараз же, за словами секретаря Ради безпеки, ворогові доведеться "проковтнути" не тільки це, а й інші речі, які чекають на нього в найближчі 5-7 років. З цими термінами він пов'язав майбутній розпад росії.

При цьому він додав, що в існуючому сьогодні вигляді Росія більше не функціонуватиме.

"Суспільство там уже починає хитатися і думати про відповідальність, що настає. І головне - є окреме дослідження з жіночої частини: вона дуже боїться за своїх дітей, онуків, чоловіків. Тому що кожен день їх все більше і більше вирушає в росію в чорних пакетах, - додав Данілов.

Нагадаємо, що Данилов відреагував на рішення європейських країн.

Як повідомляла Politeka, Данілов відповів на питання про терміни контрнаступу.

Також Politeka писала, що Данілов нагримав на чоловіків, які рвуться з України і сказав, що їм робити.