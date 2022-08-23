У США в місті Чикаго за загадкових обставин померли двоє молодих хлопців з України, за життя дівчини борються лікарі.

Трагедія трапилася ще 17 серпня. 20-річний Павло Питлюк і 21-річний Віталій Кіяшко з Івано-Франківської області померли внаслідок “навмисного отруєння”.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів однокласник та друг дитинства одного з хлопців Олег Бенюк.

“Їх було знайдено на вулиці в Downtown o 6:45 год. ранку. За ходом слідства зрозуміло, що там вони познайомились з дівчиною, яку наразі не можуть знайти. Там їм і підмішали якусь отруту, потім їх пограбували, не залишивши ні документів, ні кредитних карток при них. Найстрашніше, що лікарі та судмедексперти досі не можуть визначити, що за речовину їм дали», — повідомив Олег.

За словами Бенюка, також постраждала 21-річна Ельвіра Федоришин з Надвірної. За її життя боряться лікарі. У організмі дівчини не виявлено ні алкоголю, ні наркотичних речовин, відповідно, причиною отруєння може бути якась нова синтетична речовина дуже сильної дії.

Віталій буде похований у Чикаго. Аби перевезти тіло Павла в Україну, потрібно зібрати 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про загибель в Одесі двох чоловіків – тіло одного знайшли під вікнами багатоповерхівки, а тіло другого – у квартирі.

Також повідомлялось, що на вулиці посеред дня вбили музиканта, який збирав гроші для українських біженців.

Крім того, Politeka.net писала про подрибиці трагедії під Києвом, де розстріляли родину.