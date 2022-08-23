В США в городе Чикаго при загадочных обстоятельствах скончались два молодых парня из Украины, за жизнь девушки борются врачи.

Трагедия произошла еще 17 августа. 20-летний Павел Питлюк и 21-летний Виталий Кияшко из Ивано-Франковской области скончались в результате "умышленного отравления".

Об этом на своей странице в Instagram рассказал одноклассник и друг детства одного из ребят Олег Бенюк.

“Они были найдены на улице в Downtown в 6:45 утра. По ходу следствия ясно, что там они познакомились с девушкой, которую пока не могут найти. Там им и подмешали какой-то яд, потом их ограбили, не оставив ни документов, ни кредитных карт при них. Страшнее всего, что врачи и судмедэксперты до сих пор не могут определить, что за вещество им дали», — сообщил Олег.

По словам Бенюка, также пострадала 21-летняя Эльвира Федоришин из Надворной. За ее жизнь сражаются врачи. В организме девушки не обнаружено ни алкоголя, ни наркотических веществ, соответственно причиной отравления может быть какое-то новое синтетическое вещество очень сильного действия.

Виталий будет похоронен в Чикаго. Чтобы перевезти тело Павла в Украину, нужно собрать 25 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в Одессе двух мужчин – тело одного нашли под окнами многоэтажки, а тело другого – в квартире.

Также сообщалось, что на улице посреди дня убили музыканта, собиравшего деньги для украинских беженцев.

Кроме того, Politeka.net писала о подробностях трагедии под Киевом, где расстреляли семью.