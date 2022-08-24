Пропаганда РосТВ не зменшує свого впливу, тому що її жертви не тільки переконані в потужності армії росії, громадяни росії продемонстрували велику спрагу захопити інші країни.
Відповідний ролик опубліковано на Telegram-каналі OBOZREVATEL .
Серед відповідей пролунали Польща, США та країни Балтії. Так, на запитання одна з жінок відповіла, що Польщу треба "роздовбати", бо там морок.
"Польщу треба роздовбати. Тому що це взагалі ворог №1, ще гірший за Україну. Там взагалі морок", – зазначає вона.
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Ще один хлопець почав говорити, що варто було б почати "спецоперацію" щодо покращення росії, проте потім передумав і вказав на країни Балтії, адже їх нібито треба покарати за ненависть до росіян:
"Не заважало б спецоперацію щодо покращення нашої країни провести. Але взагалі можна до балтійців застосувати. Тому що вони нас ненавидять дуже, але якщо дивитися з історії, то абсолютно безпричинно".
Пролунали відповіді від російських учасників експерименту також про напад на США і взагалі на всі країни Європи, адже там "наважилися" ввести санкції проти росії:
"Та у всіх країнах треба вже починати, набридли вже. Вводять і вводять проти нас санкції", "В Америку. Тому що у нас хороша армія".
У позиції громадян про так звану спеціальну військову операцію більше немає жодного слова про демілітаризацію чи денацифікацію. Вони просто хочуть бомбити і трощити міста, побачивши довкола одних ворогів, втративши всю людяність та залишки розуму.
Нагадаємо, група росіян напала на українців у Швейцарії, відео.
Як повідомляла Politeka, росіяни розхвилювалися через повістки в поштових скриньках.
Також Politeka писала, що росіяни масово стають жертвами своїх "захисників".