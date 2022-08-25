Як повідомив замглави ОП Кирило Тимошенко, внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти.

«11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції», - розповів Тимошенко.

Постраждала 31 особа.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОДА повідомляв, що під нічний обстріл росіян попали чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

Так, по Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу.

«У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки! Усі у лікарні», - розповідав Резніченко.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Чаплине вже відомо про 22 жертви.

«Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають…», - повідомляв президент.

Додамо, що військовий експерт Роман Світан висловив свою думку, чому окупанти обстріляли залізничну станцію Чаплине.

"Чаплине - це місто, в якому є велика станція, роз'їзд. Він перебуває північне Гуляй Поля, це одна з точок на лінії фронту. Можна говорити про те, що його росіяни могли сприймати як один із блоків перевантаження військ або залізничний вокзал, як один із хабів перекидання БК або якоїсь техніки, але це в кращому разі. Це якщо зрозуміти логіку цього удару", - заявив Світан.

Нагадаємо також, що ЗСУ перемелюють росіян, наступ ворога досягає кульмінації.

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