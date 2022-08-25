На саміті НАТО у 2008 році саме ця країна блокувала прийняття нашої країни та Грузії до альянсу.

Допомога західних партнерів дозволяє Україні боротися за виживання країни. Але, якби Берлін на саміті НАТО у 2008 році не заблокував прийняття нашої країни та Грузії до альянсу, війни можна було б зовсім уникнути.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Військовому телебаченню.

Міністр зазначив, посилаючись на деякі джерела, що американці були готові ухвалити політичне рішення щодо включення України та Грузії до НАТО. Але саме Німеччина завадила цьому трапитися і розв'язала руки росії, яка спочатку вторглася в Грузію, а потім і в Україну. Якби країни прийняли до НАТО, то війни у ​​Грузії та Україні не було б.

"Була категорична позиція Ангели Меркель проти цього. Вона взяла своє. Німеччина переконувала, що не потрібна ескалація з росією, не треба сваритися з путіним, бо з ним можна домовитися. Це була найбільша помилка... Якби Київ та Тбілісі взяли в Альянс, то війни в Грузії у 2008 році не було б. А у 2014 році росія не окупувала б Донбас та Крим", - розповів Олексій Резніков.

До кінця року Резніков анонсував добрі новини для українців та всього світу ще у 2022 році, проте він не береться щось конкретно прогнозувати. Все залежить від ресурсів та багатьох інших факторів. Водночас він назвав себе "обізнаним оптимістом", що дозволяє говорити про позитивні речі.

Нагадаємо, що став відомий зміст послання, яке Резніков отримав від Шойгу.

Як повідомляла Politeka, Україна на порозі нового етапу війни, Резніков назвав головну загрозу.

Також Politeka писала, що міністр Резніков повідомив, що буде далі.



