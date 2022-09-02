Кремль готується до створення нових сил для посилення настання на території України.

Президент росії володимир путін готується до створення нових сил для наступу восени та взимку. Днями він публічно заявив уже про іншу мету "спеціальної операції". Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що заява путіна про плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав", а також повторення старої агресивної риторики щодо українців свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

Раніше ж володимир путін заявляв, що однією з головних причин вторгнення росії є нібито "звільнення" Донецької та Луганської областей.

Але реальність така, що всрф досі тупцюють на місці на Донбасі і навряд чи захоплять регіон до 15 вересня, зазначають експерти Інституту вивчення війни.

В Інституті зазначають, що після захоплення Лисичанська російська армія досягла незначних успіхів навколо Авдіївки, після чого просування окупантів зупинилося.

З'явилася також інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та Запорізьку область – для відновлення наступу.

Нагадаємо, що Арестович розкрив, що залишилося за кадром першого брифінгу.

Як повідомляла Politeka, яка розплата чекає на росіян за путінську війну проти України.

Також Politeka писала, що генерал Романенко про терміни закінчення війни.