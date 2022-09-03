Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розкрив, яка зараз ситуація на херсонському напрямку.

Про це політик розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Бої йдуть по всій лінії фронту, скажімо так. Інтенсивність різна та змінюється. Збройні сили України щодня руйнують логістику та складські приміщення, командні пункти та послаблюють, знекровлюють ворога. Тому інтенсивність боїв зросла", — заявив Віталій Кім та уточнив, що це стосується й Миколаївської області.

Політик підтримує зв'язок із Херсоном, з обласним патризанським рухом, тому розповів, які зараз настрої на херсонському напрямку.

"Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули". Ніхто не хоче вмирати, всі хочуть бігти, але їх зупиняє наказ чи щось. Тому настрої у них відповідні оперативній ситуації, яка зараз є на фронті", — пояснює Кім.

Також він додав, що окупанти налякані, що їм доведеться відповідати за воєнні злочини.

"Звісно, після Бучі, після Ірпеня, після всього того, що вони наробили, звісно, вони бояться, що треба відповідати за свої дії", — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 кожному за однієї умови.

Також Politeka писала, що Віталій Кім повідомив про втечу керівництва окупантів з правого берега Дніпра.