Російські військові влаштували новий бунт та відмовилися від участі в бойових діях на півдні України.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За даними українських захисників, зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних вйськ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях.

Однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад окупантів залишився навіть без води.

Бунтівників вже вивезено з позицій російськими спецслужбами.

Також у південному командуванні повідомили, що нашою авіацією нанесено двадцять один удар по позиціях ворога, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.

При цьому ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем ЗСУ.

За добу було знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах відповідно.

Нагадаємо, окупований Крим готується до звільння - сім'ї ФСБшників починають покидати півострів.

Також повідомлялось, що прихована мобілізація в росії набирає обертів - військкомати отримали новий наказ.

Крім того, Politeka.net писала, що російська армія швидко наближається до катастрофи.