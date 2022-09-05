Швидкість контрнаступу українських військ на цих напрямках, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем.

Поки що українські військові прагнуть послабити передові російські сили, використовуючи далекобійну артилерію та ракети для враження стратегічних об'єктів у тилу ворога.

Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, зазначили аналітики. Оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити їхнє командування та контроль та послабити їхній моральний дух, навіть якщо наземні контрнаступи продовжуватимуться.

За прогнозами ISW, росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій, проводячи потужні артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та наступні українські війська.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові на півдні руйнують логістику супротивника, знищують системи ППО, склади з паливом та боєприпасами.

"Швидких перемог не буде. Спочатку було взято стратегію на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи багато. Зберігайте витримку, товариші", - сказав Арестович.

Крім цього, ISW підтвердив факт звільнення одного населеного пункту на Херсонщині та одного на Донеччині. У доповіді наголошується, що українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець.

Також повідомляється, що особовий склад 127 полку так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність поставок.

Нагадаємо, інформаторкою росіян виявилася дружина бійця ЗСУ.

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