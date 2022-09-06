Білоруський диктатор Олександр Лукашенко продовжує тиск на свій народ і тепер пригрозив деяким людям позбавленням громадянства. Як виявилося, самопроголошений президент має намір позбавляти громадянства білорусів, які покинули країну і нібито діяли "на шкоду державі". Про Лукашенка заявив на нараді, пише білоруське державне видання "Белта".

"У рамках підготовленого законопроекту потрібно ще раз подивитися на тих, хто виїхав за кордон, "чи діє на шкоду державі" та народу, скоюючи злочини. Чи гідні ці люди залишатися громадянами Білорусі, якщо вони втекли з рідної країни і фактично розірвали зв'язок із нею ?", - заявив Лукашенко.

Крім того, самопроголошений президент вважає, що необхідно обговорити вимоги до тих, хто отримав карту поляка або інші документи за кордоном, абсурдно кажучи про іншу орієнтацію.

"Нам треба розібратися: або вони громадяни Білорусі, або вони просто заблукали, просто взяли цю карту нібито випадково, або у них інша "орієнтація". Думаю, органи внутрішніх справ та дипломатичної служби мають інші питання у сфері громадянства, які викликають стурбованість", – додав Лукашенко.

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