Дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором Запорізької АЕС, а росія винна у катастрофічній ситуації.

Російський диктатор володимир путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, щоб створити процес, аналогічний Мінським угодам. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

При цьому МАГАТЕ не може безпосередньо взаємодіяти з рф з експлуатації станції, не визнавши (принаймні мовчазно), що країна-агресор має право на консультації.

"У звіті не робляться спроби визначити, яка сторона несе відповідальність за обстріл, що пошкодив об'єкт, і неодноразово міститься заклик до "всім відповідальних сторін" вжити заходів щодо покращення ситуації. Помірність і нейтральність цих формулювань можуть затьмарити гранично чіткий виклад дій росії, що підривають безпеку АЕС ", - зазначили в ISW.

У документі Україні не приписуються жодних небезпечних дій. У свою чергу, підтверджується перебування російських військових та техніки на ЗАЕС. Таким чином, звіт МАГАТЕ є закодованим засудженням дій росії, які створили небезпеку ядерної катастрофи в Україні.

Аналітики ISW зазначили у звіті, що путін може спробувати використати умови, які він створив на Запорізькій АЕС, для оформлення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію, яку зараз окупують російські війська.

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