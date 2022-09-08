На Київщині розігралася сімейна драма – 27-річний чоловік після гучного конфлікту схопив маленького сина і зник в невідомому напрямку.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, все сталося ввечері 7 вересня.

«Чоловік був напідпитку, і що саме могло статись із малюком було важко спрогнозувати», - розповів Нєбитов.

На пошуки дитини були задіяні всі підрозділи поліції Київщини, а також добровольчі формування територіальних громад. Обстежено понад 250 будинків, закинуті споруди, лісосмуги, береги водойм та поля.

На щастя, пошуки завершились щасилвим фіналом. Зранку хлопчика і його горе-батька знайшли у лісі між селами Яхни та Іванівка.

Зараз дитина в безпеці.

Нагадаємо, на Одещині сьогодні, 8 вересня, сталася моторошна ДТП, в результаті якої загинув 27-річний батько, який знаходився за кермом легкового авто, і його 2-річний син.

Також повідомлялось, що тіла двох чоловіків витягли з колодязя на Одещині.

Крім того, Politeka.net писала, що обірвалося життя відомого зоозахисника з Одеси.