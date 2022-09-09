У Придністров'ї було зафіксовано небажання підписувати контракти із російською армією. Крім того, там розпочалося масове дезертирство. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російське військове командування намагалося розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників, проте місцеве населення не хоче йти до армії країни-агресора навіть попри обіцянки високих грошових виплат та ймовірне забезпечення житлом.

Головна причина там полягає у небажанні місцевих воювати на території України. Тим більше, що багато "добровольців", які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або перебувають у статусі зниклих безвісти.

Крім того, у так званій "оперативній групі військ росії в Придністров'ї" спостерігається збільшення випадків дезертирства та звільнення зі служби після завершення контракту. Також у регіоні збільшено кількість військових навчань, пов'язаних із тиловим забезпеченням та наданням медичної допомоги пораненим.

Нині у цій "оперативній групі" російські командири вирішили проводити навчання особового складу.

У той самий час перешкоджає застаріла тилова матеріально-технічна база. Вона не дозволяє якісно покращити рівень готовності логістичних підрозділів.

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