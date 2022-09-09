Куп'янськ – це тилове та важливе місто в Харківській області для окупантів, через яке проходить доставка озброєння та живої сили противника на Донбас.

6 вересня українські захисники перейшли у контрнаступ на Харківському напрямку. Протягом наступних трьох днів було звільнено від ворога до 400 км2 території України. Напередодні ворог утік із Балаклії, і на черзі Куп'янськ, до якого підійшли ЗСУ.

Про це заявив американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті .

Саме у Куп'янську знаходиться так званий центр колаборантів, які відповідають за Харківську область. Аналітики вважають, що українські захисники можуть звільнити його протягом трьох днів.

"Російські тилові позиції в Харківській області тепер уразливі для подальшого наступу українців, і українські сили, ймовірно, захоплять Куп'янськ упродовж наступних 72 годин", – сказано у звіті.

Експерти додали, що успіхи ЗСУ на цьому напрямі підтверджують кадри з геолокацією та російські джерела.

Втрата Куп'янська та інших тилових районів на критично важливих шляхах постачання перешкоджатиме зусиллям росії з підтримки наступальних і оборонних операцій, але не повністю переріже комунікації окупантів з Ізюмом.

"Відносно швидка швидкість наступу українських військ, близькість до Куп'янська та здатність обстрілювати місто викликають паніку в тилових районах росіян", - додали в ISW.

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