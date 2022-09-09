6 вересня українські захисники перейшли у контрнаступ на Харківському напрямку. Протягом наступних трьох днів було звільнено від ворога до 400 км2 території України. Напередодні ворог утік із Балаклії, і на черзі Куп'янськ, до якого підійшли ЗСУ.
Про це заявив американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті .
Саме у Куп'янську знаходиться так званий центр колаборантів, які відповідають за Харківську область. Аналітики вважають, що українські захисники можуть звільнити його протягом трьох днів.
"Російські тилові позиції в Харківській області тепер уразливі для подальшого наступу українців, і українські сили, ймовірно, захоплять Куп'янськ упродовж наступних 72 годин", – сказано у звіті.
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Експерти додали, що успіхи ЗСУ на цьому напрямі підтверджують кадри з геолокацією та російські джерела.
Втрата Куп'янська та інших тилових районів на критично важливих шляхах постачання перешкоджатиме зусиллям росії з підтримки наступальних і оборонних операцій, але не повністю переріже комунікації окупантів з Ізюмом.
"Відносно швидка швидкість наступу українських військ, близькість до Куп'янська та здатність обстрілювати місто викликають паніку в тилових районах росіян", - додали в ISW.
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