Пожежа в ТЦ «Меркурій» розпочалася у п'ятницю, 9 вересня, близько 20 години – будівлю дуже швидко охопив вогонь. Люди почали виходити з ТЦ та рятувати свої товари.
Полум'я швидко розрослося на 1500 квадратів і перекинулося на парковку. Рятувальники надали пожежі третій ранг, її гасили 78 осіб та 28 одиниць техніки.
За інформацією МНС, усіх відвідувачів та співробітників магазинів було евакуйовано, проте, за словами очевидців, з будівлі продовжували виходити люди. Поки що відомо про одного постраждалого пожежника.
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Раніше в Митищах Московської області сталася сильна пожежа в одному із торгових центрів.
Як повідомляли російські ЗМІ, пожежа спалахнула у ТЦ «М-юні». При цьому пожежним рятувальникам довго не вдавалося зупинити розповсюдження вогню, внаслідок чого, судячи з кадрів, полум'я практично знищило будівлю. Усіх відвідувачів та працівників було евакуйовано.
За словами співробітників ТЦ, пожежа могла початися через те, що на даху курили.
Нагадаємо, ЗСУ потужно женуть окупантів - звільнених населених пунктів дедалі більше.
Також повідомлялося, що у Мережі показали фото знищеної баржі окупантів - багато "двохсотих".
Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ крок за кроком просуваються, в ОП заговорили про "котел" для окупантів.