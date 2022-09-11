Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про постраждалих в результаті нічного обстрілу.
"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні", — пише мер.
Віталій Кім додав, що внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок.
Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також повідомив про обстріли області. У ніч на 11 вересня ворог поцілив по двох районах - Дніпровському та Нікопольському.
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"По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків", — повідомив Резніченко.
Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості.
У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.
Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.
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