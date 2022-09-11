Окупанти, після вдалого контрнаступу ЗСУ на Харківщині, вирішили відігратися на цивільних, завдавши ударів по Миколаєву та Дніпру.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про постраждалих в результаті нічного обстрілу.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні", — пише мер.

Віталій Кім додав, що внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також повідомив про обстріли області. У ніч на 11 вересня ворог поцілив по двох районах - Дніпровському та Нікопольському.

"По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків", — повідомив Резніченко.

Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості.

У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.



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