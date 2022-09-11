Заяви української сторони про наступ на південному напрямку були "розводкою", на яку повелися російські окупанти.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" .

За його словами, російські війська "попалися на розводку, що наступ буде на півдні і перегнали туди війська і зробили так, що вони виявилися замкненими, ізольованими без постачання, і отримали плюху на сході".

Арестович також заявив, що це справа часу, коли наступ ЗСУ в Харківській області "упреться" і зупиниться, але поки що він ще триватиме. На думку радника ОП, відсутність серйозного опору з боку окупантів пояснюється нестачею особового складу.

"170 тисяч від Харкова до Херсона це дуже мало. Вони не мають сил організувати другу та третю лінії оборони", - пояснив експерт.

При цьому Арестович не чекає на півдні України такого ж швидкого контрнаступу, як у Харківській області. За його словами, там зібрані найбоєздатніші російські війська.

"Вони швидко не здадуться", - констатував радник Офісу президента.

Стратегія ЗСУ у Херсонській області полягає у виснаженні цього угрупування, яке, на думку Арестовича, отримує "п'яту частину постачання" через удари по логістиці.

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