Писаренко та Нікішин родом з росії, але активно працювали в Україні. Влітку керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповідав, що після повномасштабного вторгнення рф Писаренко з родиною залишився в Україні і продовжував виступати в складі "Дизель шоу", а Євген Нікішин поїхав до своєї родини в росію.

Тепер же з'ясувалося, що учасники "Дизель шоу" продовжують заробляти криваві рублі та обурили українців своєю появою на круїзному лайнері Astoria Grande, що курсує з російського міста Сочі до Туреччини.

Афіші з анонсами концертів за участі Писаренка та Нікішина з'явилися на офіційній сторінці круїзу у Instagram. На 24 вересня заплановано виступ ексгравців команди КВК "Уездный город", а на 15 жовтня вистава "Чоловік нарозхват", у якій разом з Писаренком та Нікішиним сцену розділять росіянка Ольга Бузова, а також український запроданець шоумен Антон Лірник, який продовжує активно виступати в рф.

Судячи з підпису "Це було так весело, що ми вирішили повторити!", це вже не перший виступ зірок "Дизель шоу" для росіян.

Сам Писаренко на своїй сторінці в Facebook раніше також опублікував афішу концерту, але після шквалу негативних коментарів від українців видалив пост. "Оце ви мерзотники, просто дивовижні мерзотники", "В Україну більше ні ногою", — пишуть екс-"дизелям" у коментарях.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина проговорилася про незвичайну мрію із Залужним.

Як повідомляла Politeka, щаслива Леся Нікітюк поділилася добрими новинами з українцями.

Також Politeka писала, що Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри.