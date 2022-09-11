Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій, від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи українських захисників та показав кадри з передової, зроблені фотографом Арсеном Федосенком.

"На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км. На цих світлинах - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка", — повідомив Залужний.

Головнокомандувач також додав, завдяки чому ЗСУ вдалося так прорватися на Харківщині.

"Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!", —наголосив він.

Також Залужний привітав усіх причетних із Днем танкіста, який відзначають 11 вересня.

"Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!", — написав генерал.

Нагадаємо, окупанти та колаборанти біжать із Луганщини, відео: "Їм страшно".

Відзначимо, що не лише на Харківщині: ЗСУ успішно просунулися в напрямку Херсона, перші подробиці.

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