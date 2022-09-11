Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи українських захисників та показав кадри з передової, зроблені фотографом Арсеном Федосенком.
"На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км. На цих світлинах - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка", — повідомив Залужний.
Головнокомандувач також додав, завдяки чому ЗСУ вдалося так прорватися на Харківщині.
"Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!", —наголосив він.
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Також Залужний привітав усіх причетних із Днем танкіста, який відзначають 11 вересня.
"Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!", — написав генерал.
Нагадаємо, окупанти та колаборанти біжать із Луганщини, відео: "Їм страшно".
Відзначимо, що не лише на Харківщині: ЗСУ успішно просунулися в напрямку Херсона, перші подробиці.
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