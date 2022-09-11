Як повідомляє Baza, авіакатастрофа сталася на кордоні Різнодільненського та Красноперекопського району.
Очевидці повідомили, що близько 6 години ранку в полі впав військовий літак. Імовірно, це міг бути винищувач Су-34.
За попередньою інформацією, льотчики встигли катапультуватись, пізніше їх забрали військові. Про причини падіння поки що невідомо.
Раніше також повідомлялося, що в день, коли українські захисники влаштували потужний прорив у Харківській області, у росії сталася низка НП на святкуваннях Дня міста.
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Так, під час запуску феєрверку у місті Кизил щось пішло не за планом. Він почав стріляти абияк: у людей, будинки та машини.
За попередньою інформацією, від такого святкування постраждали троє неповнолітніх. За інформацією дитячого омбудсмена, їм надано медичну допомогу. Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу.
Нагадаємо, окупанти та колаборанти біжать із Луганщини, відео: "Їм страшно".
Відзначимо, що не лише на Харківщині: ЗСУ успішно просунулися в напрямку Херсона, перші подробиці.
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