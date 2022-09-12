ЗСУ завдали великої оперативної поразки росії, відвоювавши в стрімкому контрнаступі майже всю Харківську область.

Україна переламала хід війни. ЗСУ завдали великої поразки росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході контрнаступу. Про це повідомляють експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що українська влада демонстративно обговорювала удари на півдні, вводячи росіян в оману щодо своїх намірів у Харківській області.

Також наголошується, що при цьому російські війська навколо Бахмута та під Донецьком продовжують наступальні операції, ніби не підозрюючи про "небезпеку" для Луганська. А окупанти в Херсоні, як і раніше, стикаються з атаками та загрозою нових ударів на цьому напрямі.

Глава рф ризикує зробити поширену, але смертельну помилку, надто довго відкладаючи наказ про "підкріплення" до Луганської лінії. Тим самим скомпрометувавши оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута, не вивівши вчасно війська на позиції для захисту від українських атак у Луганську.

Там припустили, що українська кампанія, схоже, спрямована на те, щоб поставити кремлівського диктатора перед такою дилемою і отримати зиск практично з будь-якого прийнятого ним рішення.

Нинішній контрнаступ не покладе край війні, вважають експерти ISW. ВСУ доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованих територій, тому війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року.

Україна зламала хід війни на свою користь. ЗСУ, очевидно, частіше диктуватимуть місце і характер масштабних бойових дій, а рф все частіше неадекватно реагуватиме на тиск з боку України, підсумували аналітики.

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