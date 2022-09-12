Помпезний захід співпав із ганебною втечею росіян з Харківщини, і не лише, внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ.

Поки жителі російської столиці раділи «найбільшому колесу в Європі», їх співвітчизники сотнями лягали в український чорнозем, щоб уже ніколи не повернутися додому, або драпали з награбованим у бік кордону з Росією.

«Кремлівським правителям тепер буде звідки на власні очі спостерігати наступ ЗСУ і відразу зробити жест доброї волі і стрибнути головою вниз», «Коли Європа скасовує спрощений безвіз Росії, у Росії з'являється найбільше оглядове колесо в Європі. Ооок», «Це, щоб із Москви краще бачити, як тікають орки з Харківської області», «Таке високе, що з нього Ізюм видно», «А з нього можна побачити, як армію Путіна женуть з України?», «Звідки буде спостерігати наступ ЗСУ», «Тепер на Європу можна буде тільки з цього колеса і подивитися», «Бісове колесо і чорти», «Чортова колісниця. Захід сонця близький, як і у Римської імперії», «Щоб краще бачити негативний наступ», - жартують коментатори у Мережі.

Примітно, що вже наступного дня це оглядове колесо, на відкритті якого був присутній путін, зламалося.

Нагадаємо, лише за останню добу ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.

Також повідомлялося, що Путін готується до нового етапу війни.

Крім того, Politeka.net писала про важливий нюанс контрнаступу ЗСУ .