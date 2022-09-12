У понеділок, 12 вересня, у Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на складі з пластиковою крихтою.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС рф по Московській області.

"О 05:54 за московським часом від очевидця (охорона об'єкта) надійшло повідомлення про пожежу у нежитловій будівлі (склад) за адресою: міський округ Волоколамськ, Північне шосе, будинок 4", – сказано у повідомленні.

Спочатку стало відомо, що площа займання становить 1,5 тисячі квадратних метрів. На вулиці поблизу об'єкту також горіла пластикова крихта на площі 500 квадратних метрів.

Пізніше в МНС повідомили, що загоряння вдалося локалізувати на площі 2 500 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Раніше також повідомлялося про НП у Москві: там ввечері 11 вересня група підлітків прийшла розважитися в одну з квест-кімнат і постраждала внаслідок вибуху.

У розпал проходження випробувань у приміщенні на другому поверсі вибухнув газовий балончик, почалася пожежа. Під час вибуху постраждали шестеро людей — четверо підлітків і два аніматори.

Нагадаємо, лише за останню добу ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.

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