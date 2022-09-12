Міністр оборони Олексій Резніков висловив свою думку про контрнаступ ЗСУ в Харківській області, вважає, що всі тепер всі зрозуміли, що росію можна перемогти.

Контрнаступ Збройних сил України в Харківській області пройшло "набагато краще, ніж очікувалося", проте дуже радіти і починати святкувати перемогу ще рано, оскільки росія може спробувати піти в контратаку. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр оборони України порівняв "український бліцкриг" зі "сніговою лавиною, яка котиться вниз схилом". За словами Олексія Резніков, це стало найбільшою невдачею для росії з початку повномасштабного вторгнення, яке вона розпочала 24 лютого. Водночас Резніков також повідомив, що контрнаступ на півдні України продовжується, але просувається повільніше.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що в інтерв'ю "РБК-Україна" Рєзніков визнав свою помилку. Як виявилося, глава оборонного відомства не вірив у цинічне та нещадне бомбардування мирних українських міст військами путіна. Він вірив, що російські "не настільки закінчені", але помилився. За словами Резнікова, він визнає свою помилку і пообіцяв більше подібних припущень не робити.

"Мені не соромно сказати, що я висловлював серйозне припущення, з яким я серйозно помилився, коли казав, що я не вірю, що путін бомбитиме українські цивільні міста. І я говорю, що я помилився, бо я не вірив, що вони настільки "скінчені", - заявив міністр оборони.

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