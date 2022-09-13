Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов жорстко відповів путіністу медведєву на його маячню про капітуляцію України на умовах кремля. Так, секретар РНБО у своєму Twitter порадив дмитру медведєву задуматися про "саддамівський бункер, де він ховатиметься", і про те, що настав час перестати писати "росія" з великої літери.

"Блогеру-початківцю дмитру медведєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він ховатиметься, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери і звикати до того, що "і це вони ще не відступали", - написав Данилов.

Зазначимо, напередодні соратник путіна медведєв у своїх соцмережах заявляв, що росія все ще "вимагає тотальної капітуляції України на своїх умовах".

Нагадаємо, раніше Олексій Данилов заявив, що Україна має позбавити росію навіть бажання нападати на своїх сусідів, особливо як це сталося з нашою країною. А Збройні сили України під час свого контрнаступу зупиняться там, де закінчуватимуться інтереси української сторони.

"Ми повинні зрозуміти: якщо росія залишиться в тому вигляді, в якому вона є, то це лише питання часу, коли вона зможе розпочати ще одну війну. Тому наше завдання – зробити росію такою, щоб вона не мала навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим більше таким чином, як вона зробила по відношенню до нашої країни", – наголосив Данилов.

Нагадаємо, "Пішли зовсім інші розмови": стало відомо, що буде після успішного контрнаступу ЗСУ.

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