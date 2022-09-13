Радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав українців не впадати в паніку через удари окупантів по критичній інфраструктурі. Зокрема, він навів приклад "прильоту" по Харківській ТЕЦ-5, і заявив, що запас міцності енергетики дуже високий. Про все це спікер говорив в ефірі Марка Фейгіна на ютуб.

"Поспішаю заспокоїти наших громадян - паніки відчувати не треба, запас міцності енергетики дуже високий", - так радник ВП Олексій Арестович прокоментував удар окупантів по Харківській ТЕЦ-5.

"Вдарили по інфраструктурі. Ну, по-перше, ефективність цього удару – світло відновлено, десь за дві години, десь - до ранку. Енергетика має куди більший запас міцності, ніж їм здається. Тому розповіді про страшний апокаліпсис… Треба розуміти, що країна, яка має АЕС, як наша, її дуже непросто позбавити електрики. Навіть руйнуючи ТЕЦ", - додав Арестович.

Нагадаємо, російські війська ввечері 11 вересня завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ-5. Після попадання двох боєприпасів повністю або частково зникло світло у кількох областях, зокрема у Харківській, Полтавській, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській.

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