На Херсонщині російські війська відчувають безпосередню загрозу від українських захисників.

Масштабний контрнаступ українських військових завдає шкоди адміністративним можливостям окупантів та спонукає їх залишати окуповані території України, навіть далеко за лінією фронту. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ України на півдні продовжує значний вплив на бойовий дух та військовий потенціал загарбників. Супутникові знімки відомих російських позицій у Киселівці (15 км на північний захід від Херсона) показують, що вся військова техніка росії, крім чотирьох машин, відійшла зі своїх передових позицій.

Фактично це ставить під загрозу здатність окупантів вести оборонні дії на північно-західних околицях Херсона.

"Очевидне виведення російських військ з цієї позиції... передбачає, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу", - заявили експерти.

Успіх контрнаступу похитнув і так слабкі нерви окупантів. Зокрема російські війська по всій території окупованої Херсонщини обмежили загальну свободу пересування, посилили військові блокпости та збільшили грабіж. Зокрема окупанти відбирають у місцевих жителів мотоцикли.

"Все це очевидні ознаки російського відчаю. Російські війська можуть грабувати мопеди та мотоцикли, щоб тікати у разі військового колапсу", - зазначили в ISW.

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