Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України
Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію рф.
В ГУР розповіли, що, попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.
В той же час окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.
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У розвідці також нагадали, що всіх воєнних злочинців буде викрито та притягнуто до відповідальності за злочини проти мирного населення України.
Додамо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону повідомила, що українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300.
Нагадаємо, ЗСУ розмолотили на Харківщині росіян, яких готували до оборони Москви та війни з НАТО.
Також повідомлялося, що загін кадировців опинився в оточенні.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти на правому березі Дніпра вже готові скласти зброю.