Окупанти на тлі успішного контрнаступу ЗСУ здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та Півдня України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України

Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію рф.

В ГУР розповіли, що, попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

В той же час окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

У розвідці також нагадали, що всіх воєнних злочинців буде викрито та притягнуто до відповідальності за злочини проти мирного населення України.

Додамо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону повідомила, що українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300.

Нагадаємо, ЗСУ розмолотили на Харківщині росіян, яких готували до оборони Москви та війни з НАТО.

Також повідомлялося, що загін кадировців опинився в оточенні.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти на правому березі Дніпра вже готові скласти зброю.