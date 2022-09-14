Ні після відступу з Київської області, ні після втечі зі Зміїного росіяни не визнавали поразок.

Збройні сили України змусили російських окупантів тікати з Харківської області та спонукали Кремль до відкритого визнання поразки у війні. Тепер вони активно обговорюють її причини і всіляко намагаються зняти відповідальність із путіна. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росія вперше визнала свою поразку на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Відступ із Києва пояснили рішенням поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід із острова Зміїний – представили як "жест доброї волі".

Наразі кремлівські чиновники та пропагандисти активно обговорюють причини поразки росії в Харківській області. Тобто в росії зараз працюють над тим, щоб зняти з російського президента будь-яку відповідальність за поразку, натомість критикуючи оборонне відомство за недостатню обізнаність щодо обстановки на Харківщині. Саме Генштаб росії і вище військове керівництво хочуть у всьому звинуватити.

В Інституті вивчення війни також пояснили, що визнання поразки під Харковом показує, що путін готовий і здатний визнати навіть поразку росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на тому, щоб зняти з себе провину.

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