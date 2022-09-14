У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає виїзд чоловіків за кордон за умови сплати грошового внеску на потреби Збройних сил України.



Про це йдеться у законопроекті №8029.

У документі зазначається, що українець, який виїжджає за кордон, повинен буде сплатити щомісячний внесок на потреби ЗСУ в сумі 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (станом на теперішній час це 13 тисяч гривень). Також він повинен буде дати письмове зобов’язання добровільно поповнювати рахунок української армії за кожен місяць перебування за кордоном.

Головною метою законопроекту є внесення до законодавства змін, які посприяють зменшенню кількості громадян, які не можуть заробити на себе і сім’ю, збільшенню фінансової підтримки ЗСУ, зміцненню економіки та обороноздатності держави та зниженню градусу соціально-економічної напруги.

Також реалізація запропонованого проекту Закону зведе до мінімуму, або до нуля багато корупційних правопорушень щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

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