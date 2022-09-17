Система управління окупантів на Донбаському плацдармі починає руйнуватись.

Про це повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко:

"І причиною тому не регулярні удари ЗСУ по КП і ПУ окупантів, хоч і це теж, а дещо інше явище, яке стало результатом втечі росіян із Харківської області.

Справа в тому, що на Донбаському плацдармі сформувався пул, так би мовити, павуків у банці.

На одній локації зараз сконцентровані сили та кошти двох з половиною (образно) військових округів, що підкоряються двом з половиною командувачам та кичка мобиків.

І ця токсична суміш густо приправлена ​​"Вагнерами", які зараз формуються за рахунок зеків, що додає ще більшої токсичності всієї цієї суміші.

Таким чином, контрнаступ ЗСУ на Харківському плацдармі створив умови для розвитку дуже цікавих подій у найближчій перспективі на інших локаціях.

А, як відомо, важливою складовою цікавих подій є обвалення системи управління та забезпечення передових підрозділів ворога”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що канцлер Олаф Шольц знайшов, чим похвалитись на тлі успіхів ЗСУ.

Також повідомлялось, куди окупанти стягують техніку після розгрому на Харківщині.

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