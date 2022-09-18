Посольство України в Румунії відреагувало на скандальну заяву екс-глави МЗС Румунії Андрея Марги про те, що кордони України «неприродні».

Раніше на презентації своєї книги "Доля демократії" любитель росії Марга заявив, що "Україна знаходиться в неприродних кордонах".

"Вона має поступитися територією: Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичину, Румунії - Буковину, Росії - Донбас і Крим. Це території інших країн", - розповів він.

Колишній міністр закордонних справ Румунії також вважає, що для припинення війни потрібна угода за участю росії, США та інших країн.

"Скажімо гранично ясно – поки ситуація не буде вирішена шляхом обговорення з Америкою, і з росією, і з Німеччиною, і з Україною, і з Китаєм, і не буде досягнуто згоди, миру в Європі не буде. Не буде миру, постраждає демократія", - додав Марга.

Представники посольства України у Румунії відповіли на таку заяву екс-міністра.

"Шкодуємо, що колишній міністр Андрей Марга європейської і демократичної держави виступає з заявами, які ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема непорушності кордонів. Забезпечення повної поваги до цих принципів - основа безпеки та стабільності на континенті. Такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин. Вони є особливо кричущим відхиленням у час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи", — наголосили в посольстві.

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