Так, у Мережі з'явилося відео, на якому дружина одного із мобілізованих лягла під колеса автобуса.

«Мобілізація йде за планом. Дружини кидаються під колеса автобусів. Але ж 8 років горланили рассєя, а зараз все пройшло», - коментує кадри відомий блогер та офіцер української армії Анатолій Штефан (Штірліц).

Він також наводить скрін повідомлення героїні кадрів:

«Для тих, хто цікавиться, чим закінчилося. Забрали батька трьох дітей. Я дружина, будучи у декреті. Скажіть, будь ласка, мені люди добрі, що мені робити, як без чоловіка мені дітей утримувати?».

Відомо, що жінка з Перевальська.

Нагадаємо, раніше законний голова Луганської області Сергій Гайдай повідомляв, що на окупованих територіях Луганщини чоловіків уже майже не лишилося.

«На тимчасово окупованих територіях триває мобілізація чоловіків, яких уже майже не залишилося. рашисти скасували медкомісії, вік їх не цікавить, мета – зібрати якнайбільше «гарматного м'яса» – повідомляв Гайдай.

Більше того, на численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах Луганщини окупанти набирають вахтовиків із Росії.

«У чоловіків – мешканців так званої „лнр” – практично немає вибору. Або ховатися до деокупації, або погодитися на смерть. Нещодавно повідомлялося про важку ситуацію на колись провідній шахті «Довжанська-Капітальна», де примусово мобілізували понад 400 чоловіків та набрали на їхні місця жінок та пенсіонерів. Під тінь великого брата потрапив і знаменитий металургійний комбінат в Алчевську. Примусова мобілізація торкнулася навіть тих, хто мав броню», - розповідав Гайдай, додавши, що чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це відразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про бунт в окупованому Луганську. Там чоловіки, яким пощастило вижити на Харківському напрямку, повернувшись додому, дізналися, що їх відправляють у «днр».

Також повідомлялося, що мешканка Маріуполя, розповівши, що їй байдуже, яка в місті влада, добиватиметься, щоб їй видали квартиру та машину.

Крім того, Politeka.net писала, що зрадник, який здавав окупантам дані АТОшників, не встиг втекти від ЗСУ.