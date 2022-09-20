Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка, але був вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами окупанти відступили.

Спроби ворога налаштувати альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося.

Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів.

окупанти, російська армія

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Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

Підтверджені втрати ворога за добу складають 90 рашистів, 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці «Мста-Б» й «Мста-С», 4 самохідних 152 мм «Акації», 2 самохідних гармати «Гіацинт-С», 6 реактивних систем залпового вогню «Град» і склад ворожих боєприпасів в Правдиному.

окупанти, російські солдати, російські війська

Нагадаємо, українцям на деокупованих територіях почали виплачувати грошову допомогу.

Також повідомлялося про загибель легендарного українського захисника.

Крім того, Politeka.net писала, що українцям одним фото показали ціну визволення територій від окупантів.