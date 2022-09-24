Російський диктатор володимир путін узяв на себе стратегічне командування бойовими діями в Україні та заборонив військовим рф відступати з Херсона.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Як заявили американські офіційні особи, путін останніми тижнями безпосередньо зайнявся стратегічним плануванням війни в Україні, зокрема він відхилив прохання своїх командирів відступити з Херсона.

"Відхід з Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити за Дніпро, зберігши техніку та рятуючи життя солдатів. Але такий відступ став би ще одним принизливим публічним визнанням поразки Путіна у війні і приніс би Україні другу велику перемогу за один місяць", - пише видання.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що "ситуація в Україні явно динамічна", і хоч ще зарано для повної оцінки, але особисто йому "зрозуміло, що стратегічна ініціатива перейшла до українців".

Херсон був першим великим містом, захопленим російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення, і залишається єдиною регіональною столицею під контролем Москви. Американські чиновники додали, що повернення Херсона стало б величезним досягненням для президента України Володимира Зеленського.

У NYT зазначають, що відмова путіна від відведення військ з Херсона також призвела до зниження морального духу серед російських військових. Адже окупаційні війська в основному були відрізані від своїх ліній поставок, і вважають, що можуть залишитися наодинці з українськими захисниками.

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