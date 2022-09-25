"Малі" був воїном Сил спеціальних операцій (ССО). У Героя залишився новонароджений син. Про загибель захисника повідомили в соцмережах його побратими.
"При виконанні бойового завдання загинув наш брат, Малі… загинув, звільняючи Рідні Землі, зі зброєю в руках, як справжній воїн, як справжній чоловік! Сказати, що це велика втрата - не сказати нічого! Для всієї нашої групи Малі - ЦЕ ДУША, це настрій, це нескінченний потік енергії, яким він наповнював всіх навколишніх! Найкращий з нас, елітний військовий, фахівець у всіх напрямках. Це колосальна втрата для його сім'ї… дружини і грудного сина…", — пише побратим загиблого героя.
Євген народився на Полтавщині. Він 5 років відслужив у Французькому іноземному легіоні, але після початку повномасштабної війни повернувся до України та став на захист батьківщини.
Також воїн був блогером, на нього було підписано понад 41 тисяча людей.
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"Душа болить так сильно… що здається, що я вже мертвий…Для нас, Малі, з першої секунди знайомства став Рідним, той самий випадок, коли ти начебто бачиш людину вперше, а таке почуття, що знаєш його з дитинства! Все довкола нагадує про нього… все! МАЛІ – скрізь! МАЛІ - у кожному з нас!", — наголосив побратим Євгена.
Нагадаємо, названо терміни масштабних бунтів в росії.
Також повідомлялося, що американські аналітики сказали, як мобілізація вплине на перебіг війни та що зміниться найближчим часом.
Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про загрозу російських паспортів.