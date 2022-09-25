"Малі" був воїном Сил спеціальних операцій (ССО). У Героя залишився новонароджений син. Про загибель захисника повідомили в соцмережах його побратими.

"При виконанні бойового завдання загинув наш брат, Малі… загинув, звільняючи Рідні Землі, зі зброєю в руках, як справжній воїн, як справжній чоловік! Сказати, що це велика втрата - не сказати нічого! Для всієї нашої групи Малі - ЦЕ ДУША, це настрій, це нескінченний потік енергії, яким він наповнював всіх навколишніх! Найкращий з нас, елітний військовий, фахівець у всіх напрямках. Це колосальна втрата для його сім'ї… дружини і грудного сина…", — пише побратим загиблого героя.

Євген народився на Полтавщині. Він 5 років відслужив у Французькому іноземному легіоні, але після початку повномасштабної війни повернувся до України та став на захист батьківщини.

Також воїн був блогером, на нього було підписано понад 41 тисяча людей.

"Душа болить так сильно… що здається, що я вже мертвий…Для нас, Малі, з першої секунди знайомства став Рідним, той самий випадок, коли ти начебто бачиш людину вперше, а таке почуття, що знаєш його з дитинства! Все довкола нагадує про нього… все! МАЛІ – скрізь! МАЛІ - у кожному з нас!", — наголосив побратим Євгена.

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