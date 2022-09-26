У понеділок, 26 вересня у російській школі невідомий вчинив стрілянину, кількість жертв і постраждалих зростає.

В Іжевську у школі №88 «чоловік у чорному» вбив охоронця, пройшов далі та почав стріляти по дітях. Під час стрілянини постраждали щонайменше 10 дітей. Більшість їз них першокласники. Шестеро людей загинули.



Діти рятувалися від куль, стрибаючи з верхніх поверхів. Шестеро першокласників передано бригадам швидкої допомоги. У двох із дітей тяжкі травми, у чотирьох – середні. Це або вогнепальні поранення, або переломи після стрибків із вікон.

Чоловік, який відкрив стрілянину, носить чорний плащ. Його обличчя – закрите. Очевидці кажуть, що постріли його зброї не схожі на пістолетні.

Стрілець досі не затриманий. За попередньою інформацією, він застрелився в одному з кабінетів на четвертому поверсі.

Судячи з фото з місця події, біля школи швидкі, рятувальники, поліція та Росгвардія. Частина дітей забарикадувалася у кабінетах, частина – змогли евакуюватися з будівлі.

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