В Іжевську у школі №88 «чоловік у чорному» вбив охоронця, пройшов далі та почав стріляти по дітях. Під час стрілянини постраждали щонайменше 10 дітей. Більшість їз них першокласники. Шестеро людей загинули.
Діти рятувалися від куль, стрибаючи з верхніх поверхів. Шестеро першокласників передано бригадам швидкої допомоги. У двох із дітей тяжкі травми, у чотирьох – середні. Це або вогнепальні поранення, або переломи після стрибків із вікон.
Чоловік, який відкрив стрілянину, носить чорний плащ. Його обличчя – закрите. Очевидці кажуть, що постріли його зброї не схожі на пістолетні.
Стрілець досі не затриманий. За попередньою інформацією, він застрелився в одному з кабінетів на четвертому поверсі.
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Судячи з фото з місця події, біля школи швидкі, рятувальники, поліція та Росгвардія. Частина дітей забарикадувалася у кабінетах, частина – змогли евакуюватися з будівлі.
Нагадаємо, названо терміни масштабних бунтів в росії.
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