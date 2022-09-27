Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані згідно з планами і графіками.

Про це Данілов написав у Твіттері.

“Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків”, - наголосив секретар РНБО.

Водночас Данілов підкреслив, що “Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій".

"Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми”, - зазначив секретар РНБО.

Істерика через мобілізацію наростає з кожним днем. Так, в Іркутській області 25-річний чоловік стріляв у військкома.

А в Рязані чоловік здійснив самопідпал.

Тим часом Олександр Лукашенко спробував втішити Путіна та засудив росіян.