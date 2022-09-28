Після оголошення мобілізації в росії тисячі диванних патріотів відразу кинулися тікати з країни. Однак, навіть якщо путіну та його генералам вдасться призвати 300 тисяч вояків, кинути їх усіх на фронт як гарматне м'ясо не вийде. При цьому нестача особового складу – це лише одна із проблем. Є ще відсутність навчання та необхідного екіпірування. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю CBS.

"Навіть якщо він зможе мобілізувати 300 000 солдатів, це не означає, що він зможе кинути людей як гарматне м'ясо на фронт, багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть потрібного спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки. армія має безліч проблем, і чоловіча сила - це лише одна з них", - заявив Бернс.

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Директор ЦРУ окремо прокоментував ядерні загрози путіна. За його словами, "зараз дуже важко сказати", чи блефує президент Росії. Проте американське розвідувальне співтовариство не виявило "будь-яких практичних доказів" підготовки до використання ядерної зброї.

"Що нам потрібно зробити, то це поставитися до цього дуже серйозно, стежити за ознаками реальних приготувань", - додав Бернс.

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