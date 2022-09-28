После объявления мобилизации в россии тысячи диванных патриотов тут же кинулись бежать из страны. Однако, даже если путину и его генералам удастся призвать 300 тысяч вояк, бросить их всех на фронт в качестве пушечного мяса не получится. При этом нехватка личного состава – это лишь одна из проблем. Есть еще отсутствие обучения и необходимой экипировки. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS.

"Даже если он сможет мобилизовать 300 000 солдат, это не значит, что он сможет бросить людей как пушечное мясо на фронт, многие из которых не будут хорошо обучены, многие из которых не будут иметь нужного снаряжения, необходимой им материально-технической поддержки. Его армия имеет множество проблем, и мужская сила – это лишь одна из них", — заявил Бернс.

Директор ЦРУ отдельно прокомментировал ядерные угрозы путина. По его словам, "сейчас очень трудно сказать", блефует ли президент россии. Однако американское разведывательное сообщество не обнаружило "каких-либо практических доказательств" подготовки к использованию ядерного оружия.

"Что нам нужно сделать, так это отнестись к этому очень серьезно, следить за признаками реальных приготовлений", — добавил Бернс.

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Как сообщала Politeka, Анатолич ярко прошелся по мобилизованных россиянах, показав красноречивые кадры: "По-другому себе армию представляли".

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