Актор «Квартал 95» Євген Кошовий після повномасштабного вторгнення росії залишився в Україні і якийсь час жив просто на парковці.

Нагадаємо, Євген Кошовий народився на Харківщині, а 1989 року родина переїхала до Алчевська на Луганщину, який з 2014 року перебуває в окупації. З того часу актор із друзями з Луганська не спілкується і в рідних для себе місцях не був.

В одному зі своїх недавніх інтерв'ю актор розповідав, що тоді бачився з батьком востаннє.

«Це було 16 квітня. Чому запам'ятав дату? Бо тоді востаннє бачив тата. Коли ми виступали у Луганську, то вже були заворушення біля СБУ, але ніхто ще не розумів, що буде далі. Живучи на Донбасі, я повірити не міг, що відбуватиметься та ж*па», - розповідав Кошовий.

22 квітня у батька Кошового стався інсульт, а 24 квітня чоловік пішов із життя. З тими ж друзями, що залишилися у Луганську, Кошовий припинив спілкування.

«Ті, хто залишився, перейшли на бік сепаратистів. Напевно так було зручно. Нікуди не виїжджати, нікого не захищати та перейти на бік зла», - говорив Кошовий.

У своєму новому інтерв'ю Кошовий зізнався, що знає, що таке розчаровуватись у близьких родичах.

«Були розчарування у близьких родичах. Вони зараз там. Але я не хочу конкретизувати. Я знаю, що це читатиме моя мама. І вона завжди плаче, коли я про це так радикально говорю», - зізнався Кошовий в інтерв'ю «КП в Україні» .

Зірка «Квартал 95» також розповів, як жив на парковці після 24 лютого. Молодша дочка актора так була налякана, що не виходила з бомбосховища по 3-4 дні.

«Ми її вмовляли, щоб вона хоч піднялася у квартиру помитися. Вона знесла всі свої самокати вниз і цілими днями каталася підземною парковкою. І апетит у неї приходив тоді, коли наступала комендантська година. Тобто вдень вона нічого не хотіла їсти. А потім, коли всі сусіди збираються, кожен щось приготував – і тоді прокидався страшний апетит», - розповів Кошовий.

За його словами, вони спали на парковці у машинах.

«Не тільки ми, а й багато сусідів та людей з нашого району», - розповів Кошовий, додавши, що загалом вони просиділи на парковці у бомбосховищі 38 днів.

«Тільки коли у Києві вже стало тихіше, ми піднялися до квартири. Але було незвично спати вдома. Спочатку ще спали з розплющеними очима», - зізнався артист.

Нагадаємо, Євгенія Кошового зачепила за живе критика через орден від президента.

Також Politeka.net писала, що Кошовий показав яким був до популярності.