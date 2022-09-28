Нагадаємо, Євген Кошовий народився на Харківщині, а 1989 року родина переїхала до Алчевська на Луганщину, який з 2014 року перебуває в окупації. З того часу актор із друзями з Луганська не спілкується і в рідних для себе місцях не був.

В одному зі своїх недавніх інтерв'ю актор розповідав, що тоді бачився з батьком востаннє.

«Це було 16 квітня. Чому запам'ятав дату? Бо тоді востаннє бачив тата. Коли ми виступали у Луганську, то вже були заворушення біля СБУ, але ніхто ще не розумів, що буде далі. Живучи на Донбасі, я повірити не міг, що відбуватиметься та ж*па», - розповідав Кошовий.

22 квітня у батька Кошового стався інсульт, а 24 квітня чоловік пішов із життя. З тими ж друзями, що залишилися у Луганську, Кошовий припинив спілкування.

Популярні новини зараз

Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження

"Злість бере": нагородженого орденом Євгена Кошового критика зачепила за живе

Акт агресії росії проти ЄС? Вибухи пролунали в Балтійському морі, у Європі говорять про велику диверсію

Олега Винника не брали на телебачення: продюсер Полякової розкрив причину

"Значний крок уперед": Ердоган розкрив, про що домовилися Україна та росія
Показати ще

«Ті, хто залишився, перейшли на бік сепаратистів. Напевно так було зручно. Нікуди не виїжджати, нікого не захищати та перейти на бік зла», - говорив Кошовий.

У своєму новому інтерв'ю Кошовий зізнався, що знає, що таке розчаровуватись у близьких родичах.

«Були розчарування у близьких родичах. Вони зараз там. Але я не хочу конкретизувати. Я знаю, що це читатиме моя мама. І вона завжди плаче, коли я про це так радикально говорю», - зізнався Кошовий в інтерв'ю «КП в Україні» .

Зірка «Квартал 95» також розповів, як жив на парковці після 24 лютого. Молодша дочка актора так була налякана, що не виходила з бомбосховища по 3-4 дні.

Сім'я Кошового

«Ми її вмовляли, щоб вона хоч піднялася у квартиру помитися. Вона знесла всі свої самокати вниз і цілими днями каталася підземною парковкою. І апетит у неї приходив тоді, коли наступала комендантська година. Тобто вдень вона нічого не хотіла їсти. А потім, коли всі сусіди збираються, кожен щось приготував – і тоді прокидався страшний апетит», - розповів Кошовий.

За його словами, вони спали на парковці у машинах.

«Не тільки ми, а й багато сусідів та людей з нашого району», - розповів Кошовий, додавши, що загалом вони просиділи на парковці у бомбосховищі 38 днів.

«Тільки коли у Києві вже стало тихіше, ми піднялися до квартири. Але було незвично спати вдома. Спочатку ще спали з розплющеними очима», - зізнався артист.

Нагадаємо, Євгенія Кошового зачепила за живе критика через орден від президента.

Також Politeka.net писала, що Кошовий показав яким був до популярності.