За словами секретаря РНБО, потрібно трохи почекати, доки до росії почнуть повертатися труни з мобілізованими.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що оголошена путіним мобілізація призведе до катастрофи. За його словами, потрібно лише трохи почекати, доки в країну-агресор почнуть повертатися труни. Про це Данилов заявив в ефірі програми "Говорить великий Львів".

На його думку, краху рфслід очікувати, коли росіяни почнуть отримувати перші труни з тілами загиблих мобілізованих. Чиновник пояснив, що ці загиблі вже не умовні контрактники, а чоловіки, яких на забій відправив сам путін.

"Це люди, яких призвав безпосередньо путін нібито захищати росію. Від кого захищати – незрозуміло, бо ми ж на їхню територію не нападали. Ми знаходимося на території нашої країни, ми захищаємо її. Ми усвідомлюємо, що вся ця армія залишиться чи там, сюди не дійде, чи їх буде утилізовано, як це бездоганно роблять ЗСУ, за що їм велике спасибі", – зазначив секретар РНБО.

Данилов також повідомив, що нині більшість мобілізованих – вихідці з мусульманських регіонів рф, зокрема, з Татарстану та Дагестану.

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