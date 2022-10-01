Росія, мріючи захопити всю Україну після початку повномасштабного вторгнення, розглядала кілька претендентів на пост "президента".

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю ТСН.

"Можливо, моя відповідь вас здивує, але на момент початку війни росія не ухвалила рішення, кого призначити президентом України. У них було кілька варіантів, хто мав би стати президентом, але фінального у них не було", — заявив голова ГУР.

Одним із варіантів був Янукович, якому вже наказали готуватися до повернення до Києва, проте сам експрезидент-утікач цього не хотів.

"Один із найбезглуздіших, як на мене - це був варіант повернення Януковича. Його справді підготували для цього. У нас була агентурна інформація з його середовища, як він готувався. До речі, він сам не дуже зрадів цьому. Але такий варіант був", — розповів Буданов.

Спікером українського парламенту кремль, імовірно, хотів зробити кума російського диктатора володимира путіна Віктора Медведчука. На момент початку повномасштабної війни він ще не був затриманий за держзраду і був народним депутатом України.

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