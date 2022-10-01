У Куп’янському районі Харківщини виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються.

"Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання", — наголосив глава Харківської ОВА.

Нагадаємо, 30 вересня окупанти також здійснили обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі, в результаті чого загинули щонайменше 30 людей, а кількість поранених зросла до 118. Серед загиблих дві дитини: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також трирічна дівчинка. У Запоріжжі та Запорізькій області сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого обстрілу.

При цьому для обстрілу в Запоріжжі армія рф імовірно використала ракету протиповітряної оборони великої дальності, що не призначена для наземних цілей, повідомило Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

За даними британців, застосування ракети ППО для ураження наземних цілей ймовірно спричинене загальним браком боєприпасів, а особливо високоточних ракет великої дальності у російській армії.

Нагадаємо, ЗСУ загнали окупантів в "котел" - названо ділянку фронту.

Також повідомлялось, що росіяни стерли з лиця землі цілий населений пункт.

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