Внаслідок обстрілу росіянами цивільної автоколони біля села Курилівка Куп’янського району Харківщини загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Як повідомив Синєгубов із посиланням на поліцію Харківщини, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год.

"24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей. Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана "сіра зона". Росіяни майже впритул обстріляли цивільних", - каже Синєгубов.

За даними СБУ, декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.

Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

"Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель", - каже Василь Малюк.

Нагадаємо, ЗСУ загнали окупантів в "котел" - названо ділянку фронту.

Також повідомлялось, що росіяни стерли з лиця землі цілий населений пункт.

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