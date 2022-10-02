У тисняві постраждало понад три сотні людей, щонайменше 129 загинуло. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

НП сталася в ніч на неділю, 2 жовтня, на індонезійському острові Ява після футбольного матчу на стадіоні Канджурухан у Маланзі. Невдоволені програшем своєї команди вболівальники вибігли на поле, утворилася тиснява, під час якої людей буквально затоптали.

Заворушення почалися після матчу індонезійських команд Arema та Persebaya Surabaya. Невдоволені програшем Arema з рахунком 2:3 уболівальники вибігли на футбольне поле. Розпочалися бійки, поліція застосувала сльозогінний газ. У паніці сотні людей побігли до виходів: деякі задихнулися в хаосі, а інші були затоптані.

Кількість загиблих на стадіоні сягнула 129 людей, серед них - двоє поліцейських.

Понад 300 людей терміново доставили до лікарень, але багато з них померли ще в дорозі. Кількість загиблих, імовірно, зростатиме, адже багато постраждалі в тяжкому стані.

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