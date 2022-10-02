На північ від звільненого міста Лиман Донецької області в напрямку Сватового оборона російських окупантів нещодавно стала "дірявою".

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" на 220-й день повномасштабного вторгнення рф.

"Злі язики стверджують, що на півночі у бік Сватового біда розвивається для росіян. Темпи просування такі, що не знаєш, як це кваліфікувати. Оборони немає. Дірова оборона. Їх смикнули під Лиман", - заявив Арестович.

При цьому радник ОП підкреслив, що російські окупанти припускаються помилки за помилкою.

"Лиман і найближчі населені пункти "вийшли зі складу Російської Федерації". Не пробувши там 24 години. З військової точки зору не мало сенсу утримувати Лиман так довго. Але Володимир Володимирович вирішив покричати зі сцени "Ура!" на тлі надії на перемогу, а не розгрому та відступу. Хоча доля міста була вирішена наперед", — додав експерт у своєму Telegram-каналі.

За це шоу, за словами Арестовича, путіну довелося заплатити близько півтори тисячі життів своїх військових.

"Далі призначити винного і перейти до оборони півночі Луганської області. Яка теж готується "виходити зі складу РФ". З нашого ж боку йде планова робота з деокупації. Проводитиметься вона до повного звільнення всіх наших територій", - підкреслив радник ОП.

Нагадаємо, полковник ФСБ у відставці розповів про план Путіна і навіщо йому анексія.

Тим часом з'явилися подробиці та відео "котла" для росіян у районі Лиману.

Крім того, Politeka.net писала, що в лавах російських еліт наростає паніка.